ЛНР сообщила об одностороннем сокращении обменного списка Украиной

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Украинская сторона направила представителям самопровозглашенных республик Донбасса некорректные списки пленных на обмен, утверждает представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Ольга Кобцева.

"Вынуждена констатировать, что по состоянию на 18:00 24 декабря украинская сторона предоставила нам некорректные списки участников, подлежащих освобождению. А точнее: из списков подтвержденных лиц был в одностороннем порядке исключен ряд людей, а по некоторым - была изменена информация, касающаяся их статуса и участия в обмене", - приводит слова Кобцевой во вторник Луганский информационный центр. Она представляет ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Кобцева напомнила, что "в рамках диалога, состоявшегося во время видеоконференции 23 декабря между представителями самопровозглашенных республик и Украины, было единогласно поддержано решение участников "нормандской встречи" 9 декабря 2019 года - освободить людей по принципу "всех установленных на всех установленных" до конца 2019 года".

Кобцева отметила, что со своей стороны ЛНР также оставляет за собой право изменить списки подлежащих обмену лиц. "Если Украина не изменит подхода к формированию списка для обмена, мы оставляем за собой права корректировки списка лиц, удерживаемых в ЛНР, в чьем освобождении заинтересована Украина", - сказала она.

Представитель ЛНР добавила, что невыполнение Киевом договоренностей об обмене пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" может привести к срыву процесса обмена. "Со своей стороны ЛНР в очередной раз подтверждает готовность к выполнению взятых на себя обязательств ", - заявила представитель Луганска.

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