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В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах

В США узнали об испытании Китаем ракеты, способной поразить любую цель в Штатах
Подводная лодка Great Wall ВМФ Китая
Фото: AP/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Подводная лодка ВМФ Народно-освободительной армии Китая провела с подводной лодки испытательный пуск баллистической ракеты, способной поразить цели в любой точке на территории США, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.

По их данным, пуск новейшей ракеты JL-3 был осуществлен еще в воскресенье, 22 декабря, из залива Бохай в северо-западной части Желтого моря c атомной субмарины класса Jin, которая в момент испытаний находилась под водой.

Запуск был зафиксирован американскими разведывательными спутниками и отслеживался на всем протяжении полета в западном направлении. О каких-либо других подробностях испытания, в том числе о том, было ли оно успешным, источники не сообщили.

Представитель пресс-службы Пентагона Дэвид Истберн заявил, что не располагает информацией об этом испытании. Как указывает издание, китайское испытание проведено на фоне сообщений о том, что американская разведка находится в ожидании пуска ракеты большой дальности в КНДР.

Китай США Желтое море JL-3 Пентагон

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