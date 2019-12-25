Эксперт назвал примером для всех спецслужб мира штурм дворца Амина спецназом СССР

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Спецоперация советского спецназа по штурму в 1979 году дворца председателя Революционного совета Афганистана Хафизуллы Амина для всех мировых спецслужб является примером, "во всех учебниках приводится как пример", заявил в среду на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" почетный президент международной ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

"Для нас все началось 27 декабря со штурма дворца Амина, с этого времени мы отсчитываем дела в Афганистане", - сказал Гончаров. Он назвал эту дату "особой" для российского спецназа.

"Мне не нравится, когда мы переписываем историю, для нас это неприемлемо. История, которую написало наше поколение, она должна быть такая, как ее воспринимаем мы. Был приказ Родины: Афганистан являлся частью так называемого южного подбрюшья СССР. Нам сказали: "Если мы не возьмем Афганистан, возьмут американцы или англичане и всегда будет давление на нашу страну", - пояснил Гончаров.

В свою очередь президент ассоциации группы спецназначения "Вымпел" Валерий Попов рассказал, что штурм дворца Амина рассматривался как крайняя мера, в случае если не удастся урегулировать ситуацию политическими методами.

"Не было задачи штурмовать дворец, если бы все пошло по другому сценарию. Штурм дворца Амина был вариант даже не запасной, а резервный. Причиной, конечно, явился человек, который командовал личной гвардией Амина, Джандар. Он был его родственником и преданным вассалом. Он, конечно, в сценарии тех событий очень много изменил", - сказал Попов.

Ветеран напомнил, что оперативным штабом операции негласно руководил начальник нелегальной разведки Юрий Дроздов (глава управления "С" Первого главного управления КГБ), который до этого был резидентом советской разведки в США.

Именно с Дроздовым Попов связывает успех операции. "Для понимания: приблизительно в 15 раз силы, обороняющие дворец, превалировали над штурмующими", - сказал он.

Штурм дворца "Тадж-Бек" в Кабуле, также известный как операция "Шторм-333", произошел 27 декабря 1979 года. Штурм был частью спецоперации "Байкал-79" по свержению Амина. Потери СССР в операции составили 11 человек.