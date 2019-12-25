МИД РФ предупредил, что антироссийская политика НАТО обернется против альянса

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Продолжение нынешней антироссийской политики НАТО лишь усугубит кризис альянса, заявил в интервью "Коммерсанту" замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Многие признают очевидную вещь: надежную безопасность можно обеспечить только с Россией, а не без нее и тем более против", - подчеркнул дипломат. Он также выразил надежду, что НАТО предпримет серьезную попытку повернуть альянс "лицом к настоящим угрозам и вызовам и встроить организацию в международные усилия (в сфере обеспечения безопасности - ИФ)".

Грушко также отметил, что НАТО сейчас пытается приспособиться к новым реалиям и угрозам. "Уже есть сигналы, что в рамках этого процесса будет предпринята и попытка переосмыслить отношения с Россией. Надеюсь, что в организации придут к очевидному выводу, что затачивание военной машины НАТО на "большую угрозу" с востока бессмысленно и контрпродуктивно даже с точки зрения безопасности стран—членов этого блока, которые сейчас тратят просто гигантские средства и силы на борьбу с мнимой угрозой", - также заявил замглавы МИД.

Кроме того, Грушко в беседе с "Ъ" заверил, что Москва не ставит крест на механизме Совета Россия-НАТО (СРН). Отвечая на вопрос, может ли эта площадка использоваться для обсуждения предложения России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, Грушко сказал: "Может".

"Если по этой теме начнется какой-то диалог, то это одна из площадок, где имело бы смысл его вести. Кстати, два заседания в этом году были посвящены именно этой теме", - отметил российский дипломат.

Грушко также рассказал, что Россия предложила НАТО снизить интенсивность военных учений и даже отказаться от их проведения в районах соприкосновения РФ и стран альянса, но ответа пока не получила.

По его словам, речь идет, прежде всего, о Балтийском и Черноморском регионах. НАТО на российское предложение "никак не отреагировало", добавил Грушко.

"Это для нас совершенно необъяснимо, ведь опять же в альянсе говорят о важности деэскалации", - подчеркнул замглавы МИД РФ.