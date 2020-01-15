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ХроникаПослание президентаОбновлено в 12:34

МИД РФ предупредил о серьезных последствиях политики НАТО по сдерживанию России

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Любой проект строительства "большой Европы" будет невозможен, если НАТО продолжит политику сдерживания России, а США будут рассматривать европейский континент как платформу для размещения ракет, угрожающих России, заявил в среду на Гайдаровском форуме в Москве замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если военное строительство, которое сегодня осуществляется НАТО, будет продолжать осуществляться по калькам "холодной войны", если в центр этого военного строительства, которое будет забирать колоссальные финансовые ресурсы и вести гонки вооружений, будет по-прежнему стоять задача парирование угрозы с востока, то есть сдерживание России, а Европа будет рассматриваться США как платформа для размещения вооружений, включая ракеты такой дальности и другой дальности для того, чтобы угрожать России, конечно, мы просто должны забыть о любом проекте "большой Европы", - сказал Грушко.

Это, по словам замминистра, "материальная основа всего, и этот момент "имеет фундаментальное значение".

В декабре 2019 года в интервью "Коммерсанту" Грушко также говорил, что продолжение нынешней антироссийской политики НАТО лишь усугубит кризис альянса.

Александр Грушко МИД РФ НАТО США

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