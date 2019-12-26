Россиянин задержан за педофилию в Минске

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Белорусские правоохранительные органы задержали в Минске россиянина по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними, сообщили в республиканском МВД.

Подозреваемый работал в Минске каменщиком. Его задержали после обращения в милицию родителей 12-летней девочки, которые обнаружили в телефоне своей дочки переписку с неизвестным мужчиной, убеждавшим ребенка отправить ему интимные фотографии, рассказали в министерстве.

В ведомстве установили, что с девочкой переписывался 22-летний россиянин. Оказалось, что он ранее также вступал в подобную переписку с другими девочками. Во время общения в интернете он притворялся подростком и просил у собеседниц интимные фото.

В комнате, где проживал мужчина, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты мобильный телефон и два ноутбука. "При изучении содержимого этих устройств выявлено порядка 40 "диалогов" с девочками в возрасте 9-14 лет. Также в мобильном телефоне обнаружено порядка 100 интернет-ссылок на видеоролики порнографического содержания с участием детей. Известно, что этими ссылками фигурант делился с несовершеннолетними в одной из социальных сетей", - рассказали в МВД.

Материалы проверки МВД передало в Следственный комитет (СК) Белоруссии, который дал правовую оценку действиям задержанного. Сейчас россиянин находится под арестом в Минске.

Материалы проверки направлены в Советский г.Минска РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка. Сейчас он находится в ИВС. Содержимое изъятых гаджетов направили на исследование в Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ) Белоруссии.

Сейчас правоохранительные органы ищут других потерпевших от действий злоумышленника. По оперативным данным, фигурант занимался сексом с четырьмя несовершеннолетними, с которыми познакомился в интернете.