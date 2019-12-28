Иран заявил о готовности вести огонь по шпионам в районе учений с РФ и КНР

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Иранские военные готовы открывать огонь на поражение, если в районе проведения совместных учений Ирана, России и Китая будут обнаружены разведывательные самолеты и корабли, заявил заместитель командующего вооруженными силами Ирана Хабиболла Саяри, слова которого приводит агентство Tasnim.

"Многие страны стремятся получить данные о том, что там (на учениях - ИФ) происходит. Шпионы предпринимают определенные действия", - заявил Саяри.

Он предупредил, что Иран будет "вести огонь по любым разведывательным самолетам и кораблям в районе проведения учений".

"В прошлом мы демонстрировали, что способны на это", - подчеркнул иранский военачальник.

Совместные учения Ирана, России и Китая стартовали ранее на этой неделе в Индийском океане. Они продлятся до 30 декабря. Активная фаза началась сегодня, 28 декабря.