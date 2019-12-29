Пять человек получили ранения при нападении на дом раввина в пригороде Нью-Йорка

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Как минимум пять человек получили ножевые ранения вечером в субботу в результате нападения на дом раввина в городе Монси к северу от Нью-Йорка.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свидетеля происшествия, в доме собрались около ста гостей, в момент трагедии раввин зажигал свечу в честь Хануки. Все пострадавшие - евреи-хасиды.

Полиция заявила, что подозреваемый уже задержан.

Последнее нападение - одно из череды атак на членов еврейской общины в США, произошедших в последнее время. Самым громким случаем стала многочасовая перестрелка 10 декабря в Джерси-Сити (штат Нью-Джерси). Целью преступников тогда стал кошерный магазин. В результате погибли полицейский и трое прохожих.

Кроме того, по данным агентства Associated Press, полиция Нью-Йорка с 13 декабря получила восемь сигналов о нападениях на членов еврейской общины.