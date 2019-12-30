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Стрельба произошла в церкви в Техасе

Стрельба произошла в церкви в Техасе
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате стрельбы в церкви близ города Форт-Уэрт в штате Техас (США). Как сообщает The Guardian, еще один человек госпитализирован в критическом состоянии

Официальной информации о том, что произошло в церкви, не приводится.

Однако один из старейшин церкви рассказал газете New York Times, что один убитый был охранником, который пытался остановить стрелка. Мужчина также уточнил, что не знал нападавшего. Как ему показалось, тот вел беспорядочную стрельбу без определенной цели.

Агентство Associated Press связалось с церковью, и ответившая на звонок женщина сообщила, что, по ее данным, второй убитый - это сам нападавший.

Полиция эти данные не комментирует.

Это не первый случай, когда в церкви в Техасе происходит стрельба. В 2017 году Дэвин Патрик Келли в Сазерленд-Спрингс убил 26 человек, после чего покончил с собой.

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