Брифинг в кабмине Украины по газу отменен

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Брифинг в кабинете министров Украины по вопросу газовых переговоров с РФ, который первоначально планировался на 20:30 понедельника, отменен, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

По его словам, время несколько раз переносили, однако, в конце концов, журналистам сообщили, что из-за сохраняющейся неясности со временем брифинг было решено отменить.

В пресс-центре агентству "Интерфакс" уточнили, что в случае появления новой информации, она будет передана "по стандартным каналам связи".

В брифинге планировалось участие премьер-министра Алексея Гончарука, главы Минэкоэнерго Алексея Оржеля, главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и исполнительного директора НАК Юрия Витренко.

Ранее в понедельник кабинет министров разрешил "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" договор о предоставлении услуги по организации транспортировке газа территорией страны на 2020-2024 годы, а также соглашение об урегулировании существующих газовых споров и основных условиях дальнейших взаимоотношений по организации транзита газа с "Газпромом".

В то же время сами тексты договоров не были приложены к распоряжению. Информация о подписании этих документов с "Газпромом", а также межоператорских соглашений Оператора ГТС Украины с "Газпромом" и оператором словацкой ГТС также отсутствует. Соответствующие переговоры начались в Вене 26 декабря.