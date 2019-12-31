Казахстанцу ужесточили наказание до пожизненного за жестокое убийство женщины и ребенка

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Суд Северо-Казахстанской области пересмотрел по инициативе прокуратуры приговор суда в отношении Игоря Дементьева, который в ноябре был приговорен к 21 году лишения свободы за жестокое убийство женщины и трехлетнего ребенка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Прокуратура области посчитала назначенную меру наказания не соответствующей принципу неотвратимости наказания и оспорила судебный акт в этой части. Апелляционная инстанция, полностью изучив обстоятельства дела и личность Дементьева, согласилась с доводами прокуратуры, назначив ему пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении.

6 августа Дементьев находился в доме потерпевшей в городе Мамлютка, употреблял наркотики и распивал вместе с женщиной спиртные напитки. После полуночи между ними завязалась ссора, в ходе которой Дементьев, который находился в состоянии опьянения, избил поленом женщину и ее трехлетнюю дочь, а затем добил их ножом. После этого мужчина снял серьги из ушей убитых и похитил из дома пластиковую карточку, на которой находилось 16 тыс. тенге. Серьги он продал в Петропавловске, а снятые с карточки деньги потратил на наркотики и алкоголь.