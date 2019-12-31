Трамп заявил о важности сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вспомнил во вторник о предотвращенном при помощи Вашингтона теракте в Санкт-Петербурге и подчеркнул важность такого рода сотрудничества с РФ.

"Президент России Путин звонил мне (в воскресенье - ИФ), чтобы поблагодарить меня и США за то, что мы передали информацию о планировавшемся теракте в очень красивом городе - Санкт-Петербурге. Подозреваемых удалось быстро задержать, было спасено множество жизней. Это отличная и очень важная координация", - написал он в своем твиттере.

Ранее Центр общественных связей ФСБ сообщил, что на основании полученной от американских партнеров информации 27 декабря были задержаны два гражданина России, намеревавшихся совершить террористические акты в период новогодних праздников в Санкт-Петербурге. Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ).

Фигуранты дела - двое молодых людей славянской внешности, их фамилии спецслужба пока не сообщает. Это следует из видео, распространенного ЦОС ФСБ в понедельник. На кадрах запечатлено, как одного из подозреваемых задерживают в подъезде дома, второго - на улице. Сотрудники ФСБ провели обыски в квартире задержанных. На кадрах видно вскрытый ящик с патронами, ножи, провода, комплекты черной одежды с солнцезащитными очками.