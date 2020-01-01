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Ким Чен Ын пообещал, что скоро покажет миру новое стратегическое оружие

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын в Новый год объявил, что Северная Корея скоро продемонстрирует разработанный новый вид стратегического оружия, сообщает агентство "Ренхап".
Он не назвал точных сроков, пояснив, что это произойдет в недалеком будущем.
Также Ким Чен Ын предупредил, что КНДР продолжит работу над подобным вооружением до тех пор, пока США не откажутся от враждебной по отношению к Пхеньяну политики.

"Ренхап" подчеркивает, что северокорейский лидер раскритиковал США за нежелание продолжать переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова и предупредил, что чем жестче будет позиция Вашингтона, тем активнее КНДР следует работать над стратегическим ядерным оружием.

КНДР Ким Чен Ын Оружие

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