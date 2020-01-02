Поиск

Трамп заявил Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает в четверг Белый дом.

"Лидеры обсудили двусторонние и региональные вопросы. Президент Трамп подчеркнул, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, в нем говорится, что лидеры США И Турции "согласились, что необходимо добиться деэскалации в сирийском Идлибе, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей".

Ранее в четверг парламент Турции одобрил закон, разрешающий Анкаре направлять войска в Триполи. Предполагается, что они помогут признанным ООН ливийским властям сдержать наступление на столицу Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Турция - один из ключевых сторонников правительства национального единства Ливии, которое базируется в Триполи. Хахфтар также пользуется иностранной поддержкой, в частности - со стороны Египта и ряда других влиятельных в арабском мире стран. Кроме того, поступают данные об иностранных наемниках, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии.

трамп турция

Новости

Что произошло за сутки: четверг, 2 января

Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

Латвия увидела главные вызовы для безопасности стран Балтии в действиях России

Эрдоган сообщил о двухсоттысячной волне беженцев из Сирии, направляющейся в Турцию

В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии

В Турции задержали семь человек из-за побега экс-главы Nissan из Японии

Нидерланды отказались от названия "Голландия"

Нидерланды отказались от названия "Голландия"
Российско-украинский газовый конфликт

В Киеве заявили о неготовности к возвращению к прямым поставкам газа из России

В Киеве заявили о неготовности к возвращению к прямым поставкам газа из России

Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

В Казахстане наградили пассажира рухнувшего под Алма-Атой самолета

Военную базу РФ в Таджикистане накрыли радиоэлектронным куполом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');