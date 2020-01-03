Пентагон заявил, что для подтверждения гибели главы иранского спецподразделения потребуется анализ ДНК

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона заявил американскому журналу Newsweek, что для того, чтобы быть уверенными в гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани потребуется анализ ДНК.

При этом источник отметил, что гибель заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса сомнений не вызывает.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщили СМИ со ссылками на власти и шиитское ополчение.

Высокопоставленный политик сказал агентству Associated Press (АР), что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Кроме того, по данным АР, погиб также заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Официальный представитель поддерживаемой Ираном военизированной группировки заявил в пятницу, что семь человек погибли в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдада, обвинив в этом Соединенные Штаты.

По данным источников агентства, аль-Мухандис прибыл в аэропорт в составе конвоя, чтобы встретить Сулеймани, чей самолет прибыл либо из Ливана, либо из Сирии. Авиаудар был нанесен сразу же после того, как иранец вышел из самолета. Погибли он и встречавшие.

АП, комментируя произошедшее, пишет, что гибель Сулеймани "может стать потенциальным поворотным моментом на Ближнем Востоке и, как ожидается, приведет к суровому возмездию со стороны Ирана и сил, которые он поддерживает на Ближнем Востоке, против Израиля и американских интересов".

Пока официального подтверждения заявлений иракских шиитов, что удар был нанесен Соединенными Штатами, не поступало.