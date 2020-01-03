Новый кризис в Ираке может подорвать усилия по его стабилизации - глава дипломатии ЕС

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил в пятницу, что нынешний цикл насилия в Ираке должен быть остановлен до того, как он выйдет из-под контроля.

"ЕС призывает всех вовлеченных игроков и тех партнеров, которые могут оказать влияние, проявить максимальную сдержанность и ответственность в этот критический момент. Еще один кризис может поставить под угрозу многолетние усилия по стабилизации Ирака", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.

Кроме того, отметил Боррель, продолжающаяся эскалация угрожает всему региону, который сильно пострадал и население которого заслуживает мирной жизни.

"Больше диалога и усилий по укреплению взаимопонимания необходимы, чтобы предложить долгосрочные решения для стабилизации на Ближнем Востоке. ЕС готов продолжать взаимодействие со всеми сторонами, чтобы способствовать ослаблению напряженности и обратить вспять динамику конфликта", - заявил глава европейской дипломатии.