Отправляющиеся в Европу россияне встали в очередях на границе Белоруссии

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Государственный пограничный комитет Белоруссии констатирует всплеск пассажиропотока и рост очередей на пунктах пропуска через границу с Польшей, Литвой и Латвией в связи с рождественскими выходными.

"Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых - граждане России", - рассказали в комитете.

По информации ведомства, к полудню 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 260 легковых авто, на польском - до 390. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

В комитете также сообщили, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Белоруссию.