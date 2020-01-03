Во Франции начались поиски возможного сообщника напавшего с ножом на прохожих

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Парижская префектура полиции, которую цитируют французские СМИ, объявила, что напавший с ножом на прохожих в пятницу в столичном пригороде Вильжюиф не имел на себе пояса с взрывчаткой или иного опасного объекта.

Телеканал BFMTV, со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, сообщил, что делом о нападении в парке Вильжюифа, прокуратура по антитерроризму пока не занимается. Тем не менее, ее представители находятся на месте происшествия.

В Вильжюиф также прибыли префект полиции Парижа Дидье Лальман и госсекретарь при министре внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

Первые просмотры записей камер видеонаблюдения показали, что нападавший прибыл на место преступления один. Однако поиски возможного сообщника продолжаются, отметил BFMTV.

В связи с этим все посетители, находившиеся в торговом центре, на паркинге которого полицейские застрелили нападавшего, удерживаются в здании для проверки.

Мэрия города выразила соболезнования близким жертвы и пострадавшим.

Как сообщалось, в пятницу человек с ножом напал в парке в Вильжюифе на прохожих, ранив, по меньшей мере, четверых. Он был убит полицейскими. Один из пострадавших позже умер.