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Во Франции четверо прохожих получили ранения при нападении человека с ножом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Как минимум, четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения на прохожих в пятницу в парижском пригороде Вильжюиф, сообщил французский телеканал BFMTV.

По его данным, инцидент имел место вскоре после 14:00 местного времени (16:00 по Москве). Человек с ножом напал в парке на нескольких случайных прохожих. Он был убит полицейскими, прибывшими на место происшествия.

Не обладая другими подробностями, BFMTV уточняет, что полицейские произвели, по меньшей мере, три выстрела в нападавшего.

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