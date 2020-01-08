Украинская авиакомпания после крушения "Боинга" приостановила рейсы в Тегеран

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) подтвердили гибель 176 человек в крушение самолета Boeing 737-800 в Тегеране. МАУ также объявила о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

В заявлении авиакомпании, размещенном в фейсбуке, говорится, что данные о числе жертв предварительные, сотрудники МАУ выясняют точное количество пассажиров на борту.

Отмечается, что МАУ в сотрудничестве с авиационными властями "делает все возможное для выяснения причин авиакатастрофы".

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8.00 по киевскому времени, однако вскоре после информации о его падении на онлайн-табло аэропорта статус рейса был изменен на "отменен".

Указанный Boeing 737-800 прошел последнее плановое техническое обслуживание, по данным авиакомпании, 6 января 2020 года.

МАУ анонсировала брифинг для прессы в аэропорту "Борисполь".