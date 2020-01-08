Поиск
ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Украинская авиакомпания после крушения "Боинга" приостановила рейсы в Тегеран

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) подтвердили гибель 176 человек в крушение самолета Boeing 737-800 в Тегеране. МАУ также объявила о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.

В заявлении авиакомпании, размещенном в фейсбуке, говорится, что данные о числе жертв предварительные, сотрудники МАУ выясняют точное количество пассажиров на борту.

Отмечается, что МАУ в сотрудничестве с авиационными властями "делает все возможное для выяснения причин авиакатастрофы".

По данным сайта отслеживания рейсов FlightRadar, рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, который должен был вылететь в 5:15, был задержан на час и вылетел в 6:12 по местному времени. Лайнер должен был приземлиться в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) в 8.00 по киевскому времени, однако вскоре после информации о его падении на онлайн-табло аэропорта статус рейса был изменен на "отменен".

Указанный Boeing 737-800 прошел последнее плановое техническое обслуживание, по данным авиакомпании, 6 января 2020 года.

МАУ анонсировала брифинг для прессы в аэропорту "Борисполь".

Крушение украинского самолета в Иране

10
МАУ Украина Иран Боинг

Новости

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение

Катастрофа украинского самолета в Иране. Обобщение
Крушение украинского самолета в Иране

В авиакомпании-владельце упавшего в Иране Boeing заявили о его исправности

Крушение украинского самолета в Иране

МИД Украины заявил о гибели в авиакатастрофе в Иране граждан семи стран

Крушение украинского самолета в Иране

Россиян на борту разбившегося в Иране самолета не было

Крушение украинского самолета в Иране

В Киеве заявили об 11 украинцах на борту разбившегося в Тегеране лайнера

В Киеве заявили об 11 украинцах на борту разбившегося в Тегеране лайнера
Удар Ирана по военным базам США

Хаменеи назвал "пощечиной" США удар Ирана по американским базам в Ираке

Крушение украинского самолета в Иране

В посольстве Украины пока исключили версию теракта в крушении Boeing

Удар Ирана по военным базам США

Иракские военные не понесли потерь в результате иранского обстрела

Крушение украинского самолета в Иране

В Киеве уточнили, что в крушении Boeing в Иране погибли 177 человек

В Киеве уточнили, что в крушении Boeing в Иране погибли 177 человек
Крушение украинского самолета в Иране

На место авиакатастрофы возле Тегерана выехал украинский консул

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');