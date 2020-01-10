Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Новые подробности о крушении украинского "Боинга", протесты в Абхазии и резолюция о полномочиях Трампа по Ирану

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Премьер-министр Канады заявил, что украинский "Боинг" был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". По словам Трюдо, такими данными располагают разведслужбы Канады и ее союзников. Затем с аналогичным заявлением выступил британский премьер Борис Джонсон, отметив, что "есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой".

- The New York Times опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет. Видео снял некий источник, который поделился им с иранским активистом Нариманом Гарибом. Американская газета проверила подлинность этой видеозаписи. Она сделана неподалеку от тегеранского аэропорта, где лайнер перестал выходить на связь. После попадания ракеты горящий самолет развернулся в сторону аэропорта, некоторое время летел, но затем взорвался в воздухе и упал.

- Иран допустит к расследованию авиакатастрофы США, Канаду, Украину и Boeing. Иранские авиационные власти пригласили к расследованию Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB), Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB), а также украинских представителей и Boeing - "как владельца и производителя". При этом ранее иранское агентство Mehr сообщало об отказе Тегерана передавать Boeing "черные ящики".

- Парламент Абхазии на фоне протестов призвал президента Хаджимбу уйти в отставку. Так абхазские депутаты рассчитывают стабилизировать обстановку в стране. Рауль Хаджимба отказался сложить полномочия и призвал обсуждать все вопросы за столом переговоров. В свою очередь министр обороны страны Мираб Кишмария заверил, что "абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа" и призвал действующую власть и оппозицию прийти к компромиссу.

- Палата представителей США приняла резолюцию, ограничивающую военные полномочия Трампа по Ирану. За резолюцию, которая запрещает президенту США ведение боевых действий против Ирана без согласия Конгресса, или если США не столкнутся с "неминуемым вооруженным нападением", проголосовало большинство конгрессменов. При этом документ не имеет силы закона и не будет направлен на подпись президенту в случае его одобрения Сенатом. Белый дом назвал резолюцию "нелепой" и "абсолютно ошибочной".

- ВАДА обратилось в Спортивный арбитраж за разрешением спора с РУСАДА, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в ее отношении исполкомом ВАДА. Третьи стороны могут подавать свои иски в течение десяти дней с момента публикации настоящего решения ВАДА.