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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Самолет британских ВВС провел новую разведку у западных границ России

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W в пятницу провел очередной длительный полет вблизи Калининградской области, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский самолет радиоэлектронной разведки, поднявшийся с авиабазы Уоддингтон в Англии, в течение около двух часов летал вдоль южной границы Калининградской области в воздушном пространстве Польши. Полет осуществлялся на расстоянии 35-40 км от российской границы.

Вблизи Калининградской области в пятницу был также зафиксирован шведский разведывательный самолет Gulfstream 4. Он выполнял полет вдоль морской границы области над международными водами Балтийского моря.

Разведывательные самолеты НАТО уже третий день подряд осуществляют полеты у западных границ России.

Как сообщалось, в четверг сразу два американских разведывательных самолета, а также один британский и один французский провели многочасовые полеты вблизи границ России в регионе Балтики.

В воздушном пространстве Польши к югу от области в течение нескольких часов курсировали американский самолет разведки и управления нанесением ударов E-8C Joint STARS, самолет радиотехнической разведки британских Королевских ВВС RC-135W, а также французский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF Sentry AWACS.

После завершения полета вблизи Калининградской области французский AWACS также совершил пролеты в воздушном пространстве Литвы и Латвии вплоть до Рижского залива, откуда благодаря своим техническим возможностям он мог осуществлять наблюдение за западными районами России, в том числе Псковской областью.

Одновременно к северу от Калининградской области в непосредственной близости от ее границ выполнял задание тактический самолет радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail, оснащенный новейшим оборудованием для перехвата электронных сигналов и определения их местоположения. Двухмоторный турбовинтовой самолет, вылетевший из Шяуляя (Литва), более четырех часов летал вдоль российско-литовской границы на расстоянии примерно от 20 до 40 км от нее и на высоте около 8,5 тыс. метров.

В среду у западных границ России были также зафиксированы самолеты ВВС США и Великобритании. В частности, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V выполнял задание вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Тем временем аналогичный самолет британских Королевских ВВС - RC-135W длительное время курсировал вблизи Калининградской области.

Калининградская область

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