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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Власти Абхазии будут стабилизировать обстановку после встречи с Нургалиевым

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза Абхазии Мухамед Килба заявил, что на встрече главы республики Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Рашида Нургалиева в Сухуме в пятницу вечером был определен ряд мероприятий для стабилизации ситуации в республике и предотвращения столкновений сторонников президента и оппозиции.

"Нургалиев и Хаджимба обсудили общую обстановку в стране и то, какие дальнейшие мероприятия необходимо провести для стабилизации сложившейся в стране ситуации", - сообщил Килба "Интерфаксу".

По его словам, "консультации по нормализации обстановки в республике представителей руководства Абхазии с заместителем секретаря Совбеза России будут продолжены и в выходные дни".

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала в пятницу незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. В соответствии с постановлением Верховного суда будут назначены новые выборы президента Абхазии.

9 января активисты абхазской оппозиции попытались взять штурмом администрацию президента. Оппозиционная абхазская партия "Айтаира" (Возрождение) призвала Хаджимбу уйти в отставку, чтобы не ухудшать ситуацию в стране и не ставить под угрозу безопасность ее граждан. Вечером демонстранты блокировали здание администрации президента Абхазии. Сторонники оппозиции утверждают, что на прошедших в минувшем году выборах главы республики Хаджимба не набрал большинства голосов.

В администрации президента Абхазии назвали беспорядки в Сухуме попыткой переворота, а Хаджимба призвал граждан не поддаваться на провокации, обещав ввести режим чрезвычайного положения в случае необходимости.

Вечером 9 января парламент Абхазии принял обращение к Хаджимбе с рекомендацией добровольно сложить полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране. Со своей стороны, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария призвал власти и оппозицию к компромиссу.

Президент Абхазии заявлял, что остается на своем посту вопреки требованиям об отставке.

Абхазия Рашид Нургалиев

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