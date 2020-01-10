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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Хаджимба опротестует отмену результатов выборов президента Абхазии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Абхазии завила о намерении обжаловать решение Верховного суда республики, признавшего в пятницу незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре прошедших осенью в республике президентских выборов.

"Считаем необходимым заявить, что данное определение вынесено с нарушением законодательства и может привести к обострению непростой общественно-политической ситуации в стране. Принятие решения происходило на фоне погромов в комплексе правительственных зданий, захвата администрации резидента и фактического осадного положения здания Верховного суда. При таком давлении говорить о том, что у Верховного суда Абхазии были условия для вынесения объективного решения, не приходится", - говорится в документе.

Абхазия

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