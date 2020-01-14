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Российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть из-за санкций

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Из-за санкций российское посольство в США два года не может запустить компьютерную сеть, заявил в Госдуме замминистра иностранных дел Евгений Иванов.

Он объяснил, что техническим специалистам, которые могут все наладить, не дают виз, хотя компьютеры в дипмиссии уже закуплены и поставлены.

"Это касается и систем безопасности", - добавил он.

Чтобы решить эту проблему, МИД внес в Госдуму законопроект (850738-7) о выдаче таким специалистам служебных паспортов. Иванов 14 января представил его депутатам.

Поправки коснутся специалистов, которые управляют, содержат и используют федеральное недвижимое имущество за пределами России. Также под них попадут сотрудники подрядных организаций, которые выезжают в командировки для работ по контрактам в диппредставительствах и консульских учреждениях, официальных представительствах России при международных организациях и на объектах федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций за рубежом. После принятия нового закона они будут получать служебный паспорт "исключительно на период государственного контракта, но не более чем на срок действия паспорта, то есть пять лет".

Последние 20 лет такие сотрудники ездили за границу по обычным паспортам, и проблем в связи с этим не возникало, отметил замминистра. Однако сейчас США, Канада, Великобритания и страны Европы, в связи с санкциями, продолжают усложнять процедуру по выдаче им виз по обычному загранпаспорту.

По словам Иванова, сильнее всего в таких специалистах нуждаются департаменты безопасности, связи и капитального строительства МИДа.

США Вашингтон МИД Евгений Иванов Госдума

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