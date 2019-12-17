Константину Косачеву вновь не дали визу в США

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что с сентября второй раз не получил визу США для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН.

"Завтра в Нью-Йорке на сессии ГА ООН в девять утра по нью-йоркскому времени, то есть осталось менее суток, состоится рассмотрение ежегодно принимаемой Генеральной Ассамблеей резолюции о недопустимости героизации нацизма... Российская сторона еще раз запросила визу для члена официальной делегации Косачева Константина Иосифовича. Повторный запрос был направлен в адрес посольства США 8 ноября. По состоянию на сегодня посольство США не ответило на этот визовый запрос", - сказал Косачев на пресс-конференции во вторник.

"Это означает, что уже второй раз мне как члену официальной делегации РФ на сессии ГА ООН будет отказано в визе", - добавил он.

Сенатор напомнил, что в сентябре сразу несколько членов делегации РФ, в том числе и он, также не получили визы США для участия в сессии Генассамблеи ООН.