Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Алмаз Sewelo Фото: Lucara Diamond Corp.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" Louis Vuitton, входящий в группу LVMH, договорился с канадской Lucara Diamond Corp. и производителем бриллиантов из Антверпена HB Company о производстве украшений из алмаза Sewelo весом 1758 карат, сообщается в пресс-релизе канадской компании.

Lucara Diamond будет принадлежать 50% бриллиантов, произведенных на основе Sewelo. Сумма сделки не раскрывается.

Sewelo был найден в апреле 2019 года на руднике Karowe в Ботсване, оператором которого является Lucara Diamond. Он стал второй крупнейшей находкой в истории мировой алмазодобычи. Помимо этого, он является самым крупным алмазом, найденным в Ботсване.

Алмаз был отнесен к околоювелирным камням. Однако Lucara Diamond отмечает, что его потенциал будет полностью раскрыт только после огранки.

По размеру Sewelo уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan, который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей. Два крупнейших бриллианта, произведенных на основе Cullinan, украшают британские королевские регалии.