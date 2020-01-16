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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:31

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории

Louis Vuitton сделает украшения из второго крупнейшего алмаза в истории
Алмаз Sewelo
Фото: Lucara Diamond Corp.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" Louis Vuitton, входящий в группу LVMH, договорился с канадской Lucara Diamond Corp. и производителем бриллиантов из Антверпена HB Company о производстве украшений из алмаза Sewelo весом 1758 карат, сообщается в пресс-релизе канадской компании.

Lucara Diamond будет принадлежать 50% бриллиантов, произведенных на основе Sewelo. Сумма сделки не раскрывается.

Sewelo был найден в апреле 2019 года на руднике Karowe в Ботсване, оператором которого является Lucara Diamond. Он стал второй крупнейшей находкой в истории мировой алмазодобычи. Помимо этого, он является самым крупным алмазом, найденным в Ботсване.

Алмаз был отнесен к околоювелирным камням. Однако Lucara Diamond отмечает, что его потенциал будет полностью раскрыт только после огранки.

По размеру Sewelo уступает только добытому в 1905 году в ЮАР алмазу Cullinan, который изначально имел вес свыше 3106 карат, однако был расколот на множество частей. Два крупнейших бриллианта, произведенных на основе Cullinan, украшают британские королевские регалии.

Louis Vuitton Lucara Diamond

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