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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Марин Ле Пен поборется за пост президента Франции в 2022 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в четверг объявила, что примет участие в президентских выборах 2022 года, сообщает газета Le Figaro.

"Я тщательно все обдумала, и решение принято. Я готовлюсь к президентским выборам", - сказал Ле Пен.

"Эммануэль Макрон сам уже запустил президентскую кампанию, я не позволю ему участвовать (в предвыборной гонке - ИФ) в одиночку", - добавила лидер "Национального объединения".

Политик еще в прошлом году утверждала, что Макрон де-факто готовится к выборам. При этом официальных предвыборных мероприятий глава государства пока не проводил.

Марин Ле Пен уже третий раз подряд будет участвовать в выборах президента Франции. На выборах в 2017 году она смогла выйти во второй тур президентской выборов, однако уступила Макрону, который набрал тогда 66% голосов.

Франция Марин Ле Пен

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