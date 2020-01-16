Почти половина миллениалов сочли реальным начало Третьей мировой войны при их жизни

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Почти половина представителей поколения, родившегося в период с середины 1980-х по 2000 год, считает, что Третья мировая война может произойти еще при их жизни, свидетельствуют результаты опроса.

Согласно исследованию Международного Комитета Красного Креста (МККК), такого мнения придерживаются 47% респондентов. "Результаты показывают, что миллениалы переживают из-за будущего, а обострение напряженности в мире, вероятно, усугубит эти страхи", - говорится в пресс-релизе МККК.

Кроме того, данные исследования свидетельствуют, что 84% опрошенных считают недопустимым применение ядерного оружия. По мнению 54% миллениалов, существует вероятность того, в ближайшие десять лет может быть нанесен ядерный удар.

Социологи также опросили миллениалов в странах, в которых в настоящее время продолжаются вооруженные конфликты, в частности, на Украине и в Сирии. У них спросили, считают ли они, что боевые действия в их странах закончатся в ближайшие пять лет. Утвердительно на этот вопрос ответили 69% респондентов на Украине и 60% опрошенных в Сирии.

Опросы МККС проводились с июня по октябрь 2019 года. В них приняли участие около 16 тыс. человек возрастом от 20 до 35 лет, проживающие в более чем 10 странах, в том числе в Афганистане, Колумбии, Франции, Израиле, России, Сирии, Швейцарии, Великобритании и США.