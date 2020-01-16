Киев предложил создать в ТКГ рабочую подгруппу по вопросам границы с Россией

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Украинская делегация на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу, которая займется вопросами мониторинга украино-российской границы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - написала Олифер на своей странице в фейсбуке по итогам заседания группы в четверг.

Отмечается, что согласно докладу Центра международных миротворческих операций (Center for International Peace Operations) и Международного центра по проведению миротворческих тренингом им. Кофи Аннана (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre), который был подготовлен на основе анализа конфликтов во всем мире, выборы не могут проводиться при отсутствии безопасного окружения и дееспособных институтов.

"Речь идет не только о безопасности волеизъявления избирателей, но и о безопасном участии всех партий и кандидатов. Итак, выборы можно проводить только тогда, когда границы государства находятся под его полным контролем или контролем международных наблюдателей, иначе не существует никаких гарантий безопасности в день голосования, а также высока вероятность манипуляций касательно участия в выборах лиц, не являющихся гражданами государства", - подчеркивается в сообщении.

Ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников сообщил, что украинская сторона неоднократно поднимала вопрос о создании пятой рабочей подгруппы, задачей которой станет возвращение Украине контроля над границей. Он отметил, что согласно Минским соглашениям, начало взятия Украиной под контроль границы с РФ в Донбассе начинается на следующий день после проведения выборов.

В свою очередь действующий закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО предусматривает условия, без выполнения которых выборы на "оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей" невозможны - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.