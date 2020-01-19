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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

ЕС осудил расширение работ Турции в исключительной экономической зоне Кипра

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В связи с активизацией буровых работ Турции в Средиземном море у берегов Кипра Евросоюз вновь указал на необходимость конкретных шагов по созданию обстановки, способствующей диалогу.

"Намерение Турции начать дальнейшие разведочные и буровые работы в более широком регионе идет, к сожалению, в противоположном направлении", - говорится в заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), распространенном в субботу в Брюсселе.

В документе отмечается, что ЕС решил напомнить о своей позиции в отношении незаконной буровой деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра в связи с последним заявлением турецких властей о том, что буровое судно "Явуз" будет отправлено для новой операции.

В коммюнике подчеркивается, что должны соблюдаться международное морское право, принцип добрососедских отношений и уважаться суверенитет и суверенные права государств в морских зонах.

"Все члены международного сообщества должны соблюдать эти принципы и воздерживаться от любых действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность", - заявил представитель ЕВС.

ЕС Турция Кипр

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