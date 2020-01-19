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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

Стороны конфликта в Ливии будут вести мониторинг за прекращением огня

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Представители сторон ливийского конфликта определились с тем, кто войдет в состав комиссии по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня в стране, сообщает в воскресенье итальянское телевидение.

Еще одной задачей этой комиссии, как ожидается, станет определение разграничительной линии между силами признанного ООН правительства Ливии и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Эти договоренности были достигнуты на конференции по Ливии, завершившейся вечером в воскресенье в Берлине, отмечают итальянские СМИ.

Ливия Халифа Хафтар

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