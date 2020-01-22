Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Президентом Греции впервые избрана женщина

Президентом Греции впервые избрана женщина
Президент Греции Екатерина Сакелларопула
Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Греции избрали президентом страны Екатерину Сакелларопулу, которая до этого занимала пост председателя Государственного совета, сообщает греческое издание "Катимерини".

"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовал 261 из 300 парламентариев.

Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции. К выполнению обязанностей она приступит 13 марта.

Агентство Associated Press отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокие посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в правительстве занимают мужчины.

Президент в Греции избирается на пять лет и не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Греция Екатерина Сакелларопулу

Новости

Дипломаты отказались комментировать передачу России Александровского подворья в Иерусалиме

Карлос Гон предсказал Nissan банкротство в течение 2-3 лет

Карлос Гон предсказал Nissan банкротство в течение 2-3 лет

The Guardian сообщила о взломе телефона основателя Amazon саудовским кронпринцем

Число военных из США, пострадавших при атаке Ирана, оказалось больше 11

Число военных из США, пострадавших при атаке Ирана, оказалось больше 11

Что случилось этой ночью: среда, 22 января

Новый коронавирус в Китае

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае

До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае достигло 324 человек

Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

Boeing намерен вернуть в эксплуатацию самолеты 737 MAX в середине 2020 года

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам

У полиции Швейцарии не нашлось претензий к задержанным в Давосе россиянам
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');