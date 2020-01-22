Президентом Греции впервые избрана женщина

Президент Греции Екатерина Сакелларопула Фото: AP/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Греции избрали президентом страны Екатерину Сакелларопулу, которая до этого занимала пост председателя Государственного совета, сообщает греческое издание "Катимерини".

"За" кандидатуру 63-летней Сакелларопулу проголосовал 261 из 300 парламентариев.

Greek lawmakers have elected the country's first female head of state, Aikaterini Sakellaropoulou https://t.co/xNyWSWAOu0 — Bloomberg (@business) January 22, 2020

Сакелларопулу стала первой женщиной, занявшей пост президента Греции. К выполнению обязанностей она приступит 13 марта.

Агентство Associated Press отмечает, что в Греции исторически очень небольшое число женщин занимают высокие посты в политической сфере. В частности, в настоящий момент 17 из 18 высокопоставленных должностей в правительстве занимают мужчины.

Президент в Греции избирается на пять лет и не обладает значительными полномочиями. Политическая власть сосредоточена в руках премьер-министра.

На посту президента Греции Сакелларопулу сменит Прокописа Павлопулоса, который занимал этот пост с 13 марта 2015 года.

Поздравления избранному президенту Греции направил председатель Европейского совета Шарль Мишель.