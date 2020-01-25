Пассажирский лайнер экстренно сел в Перу из-за сообщения о бомбе
Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима - Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщает Министерство транспорта и связи Перу.
Отмечается, что самолет благополучно приземлился в пятницу, 24 января, в 15:50 по местному времени (в ночь на субботу мск). Пассажиров доставили в задние аэропорта, они в безопасности.
Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями, добавили в министерстве.
По данным портала Peru21, аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены, пока специалисты ищут в самолете взрывное устройство.
@RPPNoticias avión es aterrizado de emergencia por amenaza de bomba en pisco @LATAM_PER aún no informa nada, pasajeros varados en aeropuerto de pisco vuelo LA 2121 de julia a Lima @Capital967 pic.twitter.com/rzeN9x9pXj— Suzanne_AA (@ritmovida) January 24, 2020