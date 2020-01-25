Пассажирский лайнер экстренно сел в Перу из-за сообщения о бомбе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Самолет Latam Airlines со 118 пассажирами, следовавший рейсом Лима - Хульяка, совершил экстренную посадку в аэропорту города Писко из-за сообщения об угрозе взрыва на борту, сообщает Министерство транспорта и связи Перу.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился в пятницу, 24 января, в 15:50 по местному времени (в ночь на субботу мск). Пассажиров доставили в задние аэропорта, они в безопасности.

Решение об экстренной посадке принял командир воздушного судна в соответствии с инструкциями, добавили в министерстве.

По данным портала Peru21, аэропорт Писко временно закрыт, полеты приостановлены, пока специалисты ищут в самолете взрывное устройство.