Постояльцам китайского отеля, изолированным из-за вируса, еду будет развозить робот

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Одна из гостиниц в городе Ханчжоу на востоке Китая начнет доставлять еду постояльцам при помощи робота из-за вспышки коронавируса, сообщают китайские СМИ.

По данным газеты Global Times, в 16-этажной гостинице находятся более 200 человек, летевших на одном рейсе с пассажирами из Уханя. Их изолировали на две недели в качестве меры предосторожности. Название гостиницы китайские СМИ не приводят. Использовать робота для доставки еды в ней начнут со вторника, 28 января, отмечает Global Times.

A quarantine spot in Hangzhou, capital of Zhejiang Province will use robots to send food to isolated persons starting from Tuesday. The 16-story quarantine spot received more than 200 passengers who traveled with #Wuhan passengers on the same flight. pic.twitter.com/dHKOqNoveW — Global Times (@globaltimesnews) January 27, 2020

В твиттере газеты в понедельник опубликована видеозапись, на которой черно-белый робот подъезжает к дверям номеров, а постояльцы, на некоторых из которых надеты медицинские маски, забирают у него пакеты с едой. Издание не уточняет, когда было снято видео.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Как сообщал 27 января госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.