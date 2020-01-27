Глава МИД Ирана назвал бредовым план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник раскритиковал план по ближневосточному урегулированию, который разработала администрация США, и призвал к проведению референдума среди палестинского населения.
"Было бы лучше принять демократический вариант, предложенный аятоллой (Али Хаменеи - ИФ): референдум, в ходе которого все палестинцы - мусульмане, евреи и христиане, - решат свое будущее", - написал он в твиттере.
План, разработанный президентом Дональдом Трампом, Зариф назвал "бредовым".
Как ожидается, план будет обнародован во вторник, 28 января в Вашингтоне.