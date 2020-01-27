Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 19:53

Глава МИД Ирана назвал бредовым план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник раскритиковал план по ближневосточному урегулированию, который разработала администрация США, и призвал к проведению референдума среди палестинского населения.

"Было бы лучше принять демократический вариант, предложенный аятоллой (Али Хаменеи - ИФ): референдум, в ходе которого все палестинцы - мусульмане, евреи и христиане, - решат свое будущее", - написал он в твиттере.

План, разработанный президентом Дональдом Трампом, Зариф назвал "бредовым".

Как ожидается, план будет обнародован во вторник, 28 января в Вашингтоне.

Иран Джавад Зариф Палестина Израиль Дональд Трамп

Новости

Военные США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане

В Минобороны РФ заявили о подготовке боевиками провокации в районе Идлиба

В работе YouTube произошел сбой

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль

"Исламское государство" пригрозило атаковать Израиль
Новый коронавирус в Китае

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса

ВОЗ повысила уровень угрозы распространения коронавируса
Новый коронавирус в Китае

В Пекине зафиксировали первый случай смерти от нового коронавируса

Новый коронавирус в Китае

Гонконгские эксперты оценили в 44 тысячи число зараженных коронавирусом в Ухане

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Талибы заявили, что сбили американский военный самолет на востоке Афганистана

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Новый коронавирус в Китае

Постояльцам китайского отеля, изолированным из-за вируса, еду будет развозить робот

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');