План Трампа будет включать создание полноценного палестинского государства

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Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В мирном плане США по Ближнему Востоку, который вскоре должен обнародовать американский президент Дональд Трамп, будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев.

Об этом во вторник сообщил межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник, близкий к команде переговорщиков по плану США.

Отмечается, что речь в документе будет идти о полноценном создании палестинского государства.

Также, по данным "аль-Арабийи", в плане будет прописано сохранение нынешнего особого статуса Храмовой горы в Иерусалиме: по условиям мирного договора между Иорданий и Израилем 1994 года Иордания является хранителем святых мест мусульман в Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что Трамп во вторник обнародует в Вашингтоне план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в СМИ называют "сделкой века". Ожидается, что план будет обнародован в 12:00 по местному времени в Вашингтоне (20:00 по московскому времени). Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. В свою очередь глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

В июле на конференции в Бахрейне США обнародовали его экономическую часть, в разработке которой приняли участие советник Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в палестинскую экономику.

Публикация политической части плана неоднократно откладывалась из-за неопределенной внутренней политической обстановки в Израиле, где за последний год дважды проходили выборы, но сформировать правительство не удалось. Новые выборы в Израиле запланированы на 2 марта.

Этот план был одним из предвыборных обещаний Трампа, сотрудники его администрации работали над ним несколько лет.

Американские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что план Белого дома не предполагает создания государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Согласно плану Вашингтона, Палестина должна сохранить статус автономии, и поэтому палестинцы его отвергали.