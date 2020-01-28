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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

ЕС расширил индивидуальный санкционный список по Крыму

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совет ЕС по общим вопросам, заседавший во вторник в Брюсселе, принял решение добавить к индивидуальному санкционному списку семь физических лиц, которые способствовали или участвовали в организации региональных выборов в Крыму, сообщил "Интерфаксу" дипломатический источник в ЕС.

В новом списке - временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев, председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, председатель Законодательного собрания Севастополя в 2016-2019 годах, заместитель главы Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева. Также под санкции попали: С.Даниленко, Л.Бачова, К.Перкова и В.Неумова.

Индивидуальные санкции включают заморозку активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

Ограничительные меры были введены впервые в марте 2014 года в отношении лиц и организаций, которых в Евросоюзе расценивают как "подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Помимо них в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на присоединение Крыма к России.

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