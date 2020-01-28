В плане Трампа по Ближнему Востоку оказался пункт по разоружению ХАМАСа

Подготовленный США документ также предполагает демилитаризацию сектора Газа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Подготовленный США план палестино-израильского урегулирования предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС и демилитаризацию сектора Газа, заявил во вторник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая в Белом доме.

Именно ХАМАС в настоящее время удерживает контроль над сектором Газа. США и Израиль считают эту группировку террористической.

Ранее во вторник американский президент Дональд Трамп представил план Вашингтона по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Это план, по словам Трамп, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля. Документ также предполагает сосуществование израильского и палестинского государств, сказал американский лидер. По его словам, это беспроигрышная возможность для Израиля и Палестины. Он отметил, что Израиль "делает большой шаг в сторону мира".

Кроме того, Трамп предупредил, что американский план может стать последним шансом для палестинцев обрести собственное государство. По словам президента США, этот план предполагает увеличение занимаемых палестинцами территорий более чем вдвое, а также создание палестинской столицы в Восточном Иерусалиме.