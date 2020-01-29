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В Италии снова попытались ограбить инкассаторов, устроив горящую западню

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Неудачей закончилась попытка ограбить в Италии бронированный инкассаторский фургон, сообщает агентство Associated Press.

Поздним вечером во вторник недалеко от Милана банда грабителей устроила засаду бронированному инкассаторскому фургону компании Battistolli.

На шоссе, ведущем из Милана в Неаполь, более десяти злоумышленников рассыпали гвозди и подожгли 11 автомобилей с одной стороны дороги. После того, как грузовик протаранил подъехавший инкассаторский автомобиль, подожгли и грузовую машину.

Между тем водителю фургона удалось протиснуться через небольшой зазор между горящими автомобилями и добраться до ближайшего полицейского патруля.

Эта попытка ограбления похожа на случай, который произошел на том же шоссе в ноябре 2014 года. Тогда грабители попытались похитить 5 млн евро и так же организовали западню из подожженных машин и рассыпанных на асфальте гвоздей.

Более удачным оказалось ограбление, состоявшееся в январе прошлого года в той же Италии. На юге страны, в регионе Апулия, банда из четырех человек заблокировала фургон двумя грузовиками на шоссе недалеко от города Бари. Грабители в масках припугнули охранников выстрелами в воздух, после чего к фургону подогнали два экскаватора и разворотили машину ковшами. Внутри автомобиля при этом находились охранники, но они не пострадали. Похитив более двух миллионов евро, преступники подожгли грузовики и скрылись.

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