Минобороны РФ сообщило о гибели свыше 300 военных и мирных жителей в Идлибе

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Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Идлибской зоне деэскалации 211 сирийских военных и 121 мирный сириец погибли в период с 9 января в результате действий боевиков, сообщил в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Кроме того, в этот же период в результатов обстрелов со стороны боевиков и столкновений с ними свыше 300 сирийских военных получили ранения, также пострадали 254 мирных жителя, сказал Боренков во время выступления на брифинге.

Генерал-майор также сообщил, что армия Сирии нанесла удары по боевикам в Идлибской зоне деэскалации предельно избирательно и точно - мирное население и гражданские объекты не пострадали. По его словам, сирийские военные стреляли только по позициям, технике и скоплениям боевиков.

Он заявил, что избирательность ударов сирийской армии по боевикам признали даже иностранные неправительственные организации, в частности "Сирийская обсерватория по правам человека". "Только продуманные и четко спланированные действия сирийских властей позволили избежать напрасной гибели мирных жителей от рук террористов", - подчеркнул российский военный.

По его словам, действия сирийской армии стали ответом на атаки террористов. Боренков назвал целью контрнаступления сирийской армии "разгром экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб".

Боренков также рассказал, что на сегодняшний момент под контроль правительственных войск Сирии перешло 27 населенных пунктов, "в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни". По словам Боренкова, эти населенные пункты патрулируются сотрудниками правоохранительных органов.

Генерал отметил, что в город Маарет-эн-Нуман, который был отбит у боевиков, сирийские власти вместе с российскими военными организовали подвоз продуктов питания, средств обогрева и других предметов первой необходимости.

Кроме того, Боренков рассказал, что для выхода гражданского населения из подконтрольных боевикам районов в зоне деэскалации в круглосуточном режиме работают три гуманитарных коридора в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама. По словам Боренкова, с 13 по 16 января по гуманитарным коридорам Идлибскую зону деэскалации покинули 1490 человек.

"Затем в связи с регулярными обстрелами пунктов пропуска боевиками, а также угрозами физической расправы с их стороны выход гражданского населения прекратился", - сообщил он. Боренков заявил, что с 2018 года из зоны деэскалации на освобожденную от боевиков территорию Сирии вышли свыше 47 тыс. человек.

Во вторник, 28 января, Боренков говорил, что боевики в Идлибской зоне не соблюдают режим прекращения огня. По словам российского генерала, за сутки незаконные вооруженные формирования в этом регионе совершили более 60 обстрелов. Под огонь боевиков попали 30 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама, отмечал он.