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Военные РФ заявили, что боевики за сутки совершили более 60 обстрелов в Идлибе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Боевики в Идлибской зоне деэскалации не соблюдают режим прекращение огня, заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"За прошедшие сутки зафиксировано 62 обстрела (произведенных боевиками - ИФ)", - сказал он на брифинге вторник. По его словам, боевики в зоне деэскалации Идлиб обстреляли 30 населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал генерал.

Военная операция России в Сирии

Режима прекращения огня в Идлибе, согласно договоренностям России и Турции, вступил в силу 12 января. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о поддержке Россией действий армии Сирии по подавлению источников провокаций в Идлибе.

"Мы всячески воздействуем на сирийское руководство, чтобы они отвечали на эти провокации соразмерно, с полным учетом требований международного гуманитарного права и нужд населения", - сказал Лавров на пресс-конференции. По его словам, Россия и Турция договорились о дополнительных усилиях по размежеванию вооруженной оппозиции и террористов в Идлибе.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее во вторник заявил, что Соединенные Штаты с глубокой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии и призывают к немедленному прекращению огня. Он также обвинил Россию и Иран в том, что те дестабилизируют ситуацию в Сирию и мешают прекращению боев в этой республике.

Портал "Аль-Масдар" сообщил, что сирийская правительственная армия во вторник взяла под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб). Кроме того, сирийской армии удалось выбить боевиков с бывшей военной базы Вади ад-Дейф, также расположенной в этой провинции.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ и подразделения военной полиции.

Сирия Идлиб Юрий Боренков

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