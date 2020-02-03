Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:52

Великобритании из-за Brexit станет сложнее отслеживать террористов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник впервые признал, что Brexit может подорвать способность британских служб безопасности выслеживать террористов и значимых представителей преступного мира, сообщило издание The Independent.

В миреВеликобритания покинула ЕСВеликобритания покинула ЕСЧитать подробнее

Выступая в палате общин парламента, министр пояснил, что Лондон из-за прекращения режима свободного перемещения со странами ЕС может утратить беспрепятственный доступ к таким инструментам ЕС по борьбе с преступностью, как обмен информацией о пассажирах транспортных сетей, предупреждение об опасности со стороны тех или иных лиц, база данных отпечатков пальцев и ДНК, регистрация транспортных средств.

"Они (власти ЕС - ИФ) утверждают, что условием доступа к некоторым подобным инструментам является принятие режима свободного передвижения", - сказал Рааб, признав, в сфере безопасности у Лондона в будущем могут возникнуть "трудности" с Брюсселем.

Однако министр отказался пояснять, продолжит ли Великобритания после выхода из ЕС участвовать в механизмах обмена данными с Евросоюзом.

Ранее, напоминает The Independent, Лондон признал, что в связи с реализацией Brexit покинет Европол и систему Европейского ордера на арест, действующего на территории государств ЕС.

В ночь на субботу Великобритания вышла из ЕС. После этого стартовал переходный период, в ходе которого стороны должны договориться о принципах, на которых они выстроят свои дальнейшие отношения.

Великобритания Brexit

Новости по теме

Новости

Российские военные уничтожили беспилотник, летевший в сторону базы Хмеймим

Турецкие военные не явились на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Турецкие военные не явились на совместное с Россией патрулирование в Сирии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу MH17

Ученые получили новые данные о сходстве коронавируса со смертоносным SARS-CoV

Российский советник и его жена умерли в Цхинвале

Новый коронавирус в Китае

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом

В Китай отправят пять российских врачей для борьбы с коронавирусом
Новый коронавирус в Китае

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

На Мальдивские острова перестанут пускать иностранцев из Китая

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

Аэропорт Мадрида закрыли из-за дронов

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');