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Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года
Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года, сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Владимир Дрожжов.

"Реализация данного контракта идет в соответствии с графиком. Первая партия планируется к поставке до конца 2021 года", - сказал Дрожжов на выставке DefExpo 2020.

Он сообщил, что обучение индийских специалистов состоится до этого срока.

Также Дрожжов привел данные о портфеле заказов.

"За последние три года портфель заказов превысил 15 миллиардов долларов США", - сказал он на выставке DefExpo 2020.

Он отметил, что всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около 70 млрд долларов.

Кроме того, в 2020 году может начаться производство автоматов Калашникова для индийских военных на российско-индийском СП.

"В настоящее время совместное предприятие готовит технико-коммерческое предложение для министерства обороны Индии", - сообщил Дрожжов журналистам а среду.

"В этом году российская сторона готова начать производство данных автоматов", - сказал замглавы службы.

5-9 февраля в Индии проходит Международная оборонная выставка DefExpo. Организатором объединенной российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".

Индия Россия С-400

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