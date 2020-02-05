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Биржевой оператор ICE предложил купить eBay за $30 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) предложил купить крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc., вероятно, более чем за $30 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их сведениям, это уже повторное предложение. Предыдущие переговоры оказались безрезультатными.

ICE подтвердила, что делала такое предложение: "ICE обращалась к eBay, чтобы оценить круг потенциальных возможностей для создания стоимости для акционеров обеих компаний, eBay не проявила особой заинтересованности".

Рыночная стоимость eBay превышает $28 млрд и, с учетом премии, которую должна предложить ICE, чтобы заинтересовать компанию, сумма сделки может превысить $30 млрд, пишет WSJ. По данным ее собеседников, ICE интересуется, главным образом, ключевым бизнесом eBay - ее интернет-площадкой, а не подразделением, продажу которого рассматривает eBay. Ранее сообщалось, что eBay оценивает возможность продажи бизнеса по рекламе продаваемых на ее площадке товаров и услуг, стоимость которого может составлять порядка $10 млрд.

Покупка eBay была бы необычным шагом для стратегии ICE, и инвесторы компании восприняли новость о ее интересе к интернет-аукциону без энтузиазма. Акции ICE за торги вторника подешевели на 7,5%. Котировки eBay взлетели к закрытию рынка на 8,8%.

eBay Inc. управляет платформой, где свои товары могут представить продавцы любого масштаба. Компания основана в Сан-Хосе, Калифорния, в 1995 году. Площадка объединяет миллионы продавцов и покупателей, объем продаж в четвертом квартале 2019 года составил $23,3 млрд.

eBay ICE Калифорния

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