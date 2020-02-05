Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:42

Путин предупредил, что человечество вновь оказалось у опасной черты

Путин предупредил, что человечество вновь оказалось у опасной черты
Владимир Путин
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что человечество вновь оказалось у опасной черты перед рядом глобальных угроз.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал Путин в среду, выступая в Кремле на церемонии вручения верительных грамот вновь назначенных послов иностранных государств в России.

Он отметил, что в поле зрения дипломатов будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми.

"И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной. При этом вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов", - заверил Путин.

Российский лидер также заявил, что Москва продолжит бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", - подчеркнул президент РФ.

В ходе этой церемонии Путин также объявил, что Россия готова к содержательному диалогу с США в сфере контроля над вооружениями, стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов.

"От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости, во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркнул президент.

Путин также коснулся темы отношений РФ и Великобритании. По его словам, нынешнее состояние отношений Москвы и Лондона не может устраивать обе страны, Россия готова к восстановлению уважительного диалога с британскими властями.

Владимир Путин США Иран Великобритания

Новости

США провели первый в этом году пуск МБР "Минитмен-3"

В Гонконге отправили на карантин круизный лайнер 1,8 тыс. пассажиров

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Спикер Палаты представителей разорвала текст речи Трампа за его спиной

Нефть Brent подорожала до $54,6 за баррель на сигналах перепроданности рынка

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года

Первые поставки С-400 Индии состоятся до конца 2021 года

Что случилось этой ночью: среда, 5 февраля

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе

США, Франция и Великобритания запросили брифинг СБ ООН по ситуации в Идлибе

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса

Эксперт счел отмену рейсов в Китай недостаточным для сдерживания коронавируса
Новый коронавирус в Китае

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 24 тыс. человек

Пентагон подтвердил размещение новых ядерных боеголовок для противодействия России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');