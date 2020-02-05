Путин предупредил, что человечество вновь оказалось у опасной черты

Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что человечество вновь оказалось у опасной черты перед рядом глобальных угроз.

"К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты. Множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями. В неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика", - сказал Путин в среду, выступая в Кремле на церемонии вручения верительных грамот вновь назначенных послов иностранных государств в России.

Он отметил, что в поле зрения дипломатов будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми.

"И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной. При этом вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны российских органов государственной власти, деловых и общественных кругов", - заверил Путин.

Российский лидер также заявил, что Москва продолжит бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Считаем эту международную договоренность критически значимой для глобальной и региональной стабильности", - подчеркнул президент РФ.

В ходе этой церемонии Путин также объявил, что Россия готова к содержательному диалогу с США в сфере контроля над вооружениями, стратегической стабильности, в вопросах борьбы с терроризмом и мирного урегулирования региональных кризисов.

"От состояния отношений России и США, их стабильности и предсказуемости, во многом зависит мир и безопасность на планете. Убеждены, что эти отношения должны основываться на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела друг друга", - подчеркнул президент.

Путин также коснулся темы отношений РФ и Великобритании. По его словам, нынешнее состояние отношений Москвы и Лондона не может устраивать обе страны, Россия готова к восстановлению уважительного диалога с британскими властями.