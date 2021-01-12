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Иран потребовал отмены механизма восстановления санкций против него

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Любые новые переговоры об условиях сделки по ядерной программе Тегерана должны подразумевать отмену механизма, который позволял бы восстанавливать международные санкции против Ирана, заявил Али Акбар Велаяти - советник верховного лидера Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи.

"В случае дальнейших переговоров от этого механизма следует отказаться как от иррационального принципа", - приводит слова советника ливанское издание Daily Star. "С самого начала верховный лидер не был доволен таким механизмом, и его (включение в соглашение - ИФ) было сделано вопреки воле лидера", - отметил Велаяти.

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был принят в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

СБ ООН 20 июля 2015 года принял резолюцию 2231 в поддержку СВПД. Резолюция, которая будет действовать 10 лет, предусматривает механизм возврата международных санкций в отношении Ирана, если одна из стран "шестерки" международных посредников выявит серьезные нарушения в выполнении Ираном СВПД.

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки. Год спустя Иран начал поэтапное сокращение своих обязательств.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден допускал возможность возвращения США в СВПД. Но эксперты отмечали, что Байден выступает за внесение в иранскую ядерную сделку изменений. Иран же неоднократно заявлял, что не допустит корректировки СВПД.

Иран

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