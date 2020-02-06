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В Париже из-за забастовки закроют Эйфелеву башню и часть залов Лувра

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Парижская Эйфелева башня закрыта в четверг для посетителей из-за забастовки сотрудников компании, обслуживающей эту достопримечательность.

"Из-за движения национальной забастовки Эйфелева башня сегодня будет закрыта для посещения", - сообщается на сайте одной из главных достопримечательностей французской столицы.

Лувр также предупредил посетителей, что часы работы могут быть изменены, а некоторые залы - закрыты.

Между тем, на сайтах Центра Помпиду или Музея Орсе информации о том, что учреждения меняют график работы из-за забастовки, пока нет.

В четверг в Париже проходит очередная общенациональная забастовка против пенсионной реформы. В акции принимают участие и сотрудники транспортного сектора, в особенности наземного общественного транспорта.

Протесты во Франции начались в начале декабря 2019 года. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме - с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

В январе проект реформы был представлен правительству. Ожидается, что 17 февраля в парламенте начнется обсуждение этого проекта, в ходе которого в документ могут быть внесены поправки.

Франция Париж Лувр

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