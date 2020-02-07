В ДНР заявили о гибели 4,9 тыс. человек в Донбассе с начала конфликта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Почти пять тысяч человек стали жертвами конфликта в Донбассе с 2014 года, сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

"С начала вооруженного конфликта в ДНР погибли 4901 человек, в том числе 81 ребенок", - говорится на сайте омбудсмена самопровозглашенной республики.

При этом с начала 2020 года в результате боевых действий на территории ДНР погибли шесть ополченцев, еще шестеро были ранены.