Латвия запланировала построить некий военный объект на границе с Россией

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Латвии подготовило проект приказа кабинета министров об отчуждении земельного участка площадью около пяти гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края, сообщает агентство BNS.

Военное ведомство не уточнило, для каких целей будет использоваться участок, поскольку доступ к данной информации ограничен.

В проекте приказа кабмина говорится, что согласно принятому предыдущим правительством в 2016 году решению, был утвержден план действий по развитию потенциала противовоздушной обороны, расширению зоны покрытия радаров для наблюдения за воздушным пространством и модернизацию существующих систем ПВО.

В 2018 году правительство одобрило отчуждение данного земельного участка для нужд национальной обороны и строительства на нем военной инфраструктуры.